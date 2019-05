Versorger hoffen auf Regen: Weniger Grundwasser gebildet

Mainz Die Versorgung mit Trinkwasser in Rheinland-Pfalz ist akut nicht gefährdet, gibt aber aus Sicht des Umweltministeriums längerfristig Anlass zur Sorge. Landesweit werde sich die Neubildung von Grundwasser um 20 bis 25 Prozent verringern, teilte das Umweltministerium auf eine Anfrage aus der Grünen-Fraktion mit.

Mit einer Niederschlagsmenge von 657 Millimetern in Rheinland-Pfalz habe es im vergangenen Jahr ein Defizit gegenüber dem langjährigen Mittel von 17 Prozent gegeben, erklärte das Ministerium in seiner Antwort auf die Landtagsanfrage. Die Auswirkungen des Sommers 2018 auf die langfristige Entwicklung des Grundwasserangebots seien zwar noch nicht absehbar. Doch der Temperaturanstieg um etwa ein Grad in Rheinland-Pfalz in den vergangenen 25 Jahren führe auch zu einer höheren Verdunstung, so dass weniger Niederschläge ins Grundwasser gelangen könnten.