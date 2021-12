Versehentlicher Amokalarm an Mainzer Schule: Großeinsatz

Zwei Polizeibeamte stehen zwischen Einsatzfahrzeugen. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Mainz An einer Mainzer Schule ist versehentlich ein Amokalarm ausgelöst worden. Eine Lehrerin habe am Donnerstag wegen eines medizinischen Notfalls statt den Notruf den Amokalarm betätigt, teilte ein Sprecher der Polizei in Mainz mit.

„Wir nehmen so einen Alarm an einer Schule sehr ernst und sind deshalb mit einem Großaufgebot ausgedrückt“, sagte der Polizeisprecher. Vor Ort habe die Polizei aber schnell Entwarnung geben können. „Es besteht und bestand keinerlei Gefahr“, hieß es. Zuvor hatte die „Mainzer Allgemeine Zeitung“ über das Thema berichtet.