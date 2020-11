Verschnitt oder Kunst? Verstärkte Nachfrage nach Cuvées

Mainz Erstmals gab es bei der Bundesweinprämierung einen Sonderpreis für Rotwein-Cuvées. Solche Weine haben in Deutschland mit Vorbehalten zu kämpfen. International ist das anders - auch Bordeaux- und Chianti-Weine sind Cuvées.

Das Deutsche Weininstitut beobachtet eine verstärkte Nachfrage nach Cuvées - trotz verbreiteter Vorbehalte gegenüber diesen Weinen. Anlässlich der erstmaligen Vergabe eines Sonderpreises für Rotwein-Cuvées zur Bundesweinprämierung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) in diesem Jahr sagte die Geschäftsführerin des Weininstituts, Monika Reule, Weine aus unterschiedlichen Rebsorten würden in Deutschland immer noch mit dem „unschönen Wort Verschnitt“ bezeichnet. „Dabei ist die Herstellung einer Cuvée eigentlich die höchste Kunst der Weinherstellung.“

In den vergangenen zehn Jahren nahm der Anteil der Cuvées bei den zur Bundesweinprämierung angestellten Weinen von 3,5 auf 8 Prozent zu. In diesem Jahr waren es 267 Cuvées insgesamt, darunter 148 Rotwein-Cuvées. In die Endrunde für den Sonderpreis des Deutschen Weininstituts, der Ende Oktober vergeben wurde, kamen die 30 besten Rotwein-Cuvées. „Unsere Cuvées kommen hervorragend an, die Nachfrage ist deutlich gestiegen“, sagte der Kellermeister der badischen Winzergenossenschaft Britzingen Markgräflerland, Bruno Kiefer, deren 2014er „Cuvée St. Peter“ den dritten Platz im Wettbewerb erhielt.