Glücksspiele Verschärftes Spielhallengesetz im Saarland in Kraft

Saarbrücken · Beim Glücksspiel in Spielhallen im Saarland gelten nun strengere Regeln. Spielhallen müssten nachts bereits um zwei Uhr schließen, teilte das Wirtschaftsministerium am Montag in Saarbrücken mit. Zudem gebe es Beschränkungen bei der Abgabe von Speisen und Getränken plus ein striktes Rauchverbot.

11.12.2023 , 13:17 Uhr

Spielautomaten stehen in einer Spielbank. Foto: Ole Spata/dpa/Symbolbild

Das sehen Änderungen zum saarländischen Spielhallengesetz vor, die am vergangenen Freitag in Kraft getreten seien. Zuvor durften Spielhallen im Saarland bis vier Uhr geöffnet haben. Die Verschärfung des Gesetzes sieht zudem vor, dass Spielhallen mindestens 250 Meter von Einrichtungen entfernt sein müssen, die vor allem von Minderjährigen besucht werden. Saar-Spielhallen seien nun auch besser an das bundesweite Sperrsystem angebunden, so das Ministerium. Gesperrten Spielern werde der Aufenthalt in Spielhallen untersagt. Derzeit gibt es laut den Angaben rund 120 Spielhallen im Saarland. © dpa-infocom, dpa:231211-99-255841/2

(dpa)