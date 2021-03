Verschärfter Oster-Lockdown auch in Rheinland-Pfalz

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild

Mainz Nach den jüngsten Beschlüssen von Bund und Ländern zur Eindämmung der Corona-Pandemie soll auch in Rheinland-Pfalz das öffentliche Leben über Ostern zu einem weitgehenden Stillstand kommen. „Wir sind dann fünf Tage am Stück im Oster-Lockdown“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Dienstag im Ältestenrat des Landtags.

Gründonnerstag und Ostersamstag seien dann ebenfalls wie Feiertage zu betrachten. Der Lebensmitteleinzelhandel solle nur am Samstag geöffnet bleiben.

Die Länderregierungschefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hätten gemeinsam entschieden, „dass die Ostertage genutzt werden, um Deutschland komplett herunterzufahren“, sagte Dreyer. Danach werde der bestehende Shutdown mit dem gemeinsam beschlossenen Stufenplan bis zum 18. April verlängert. Dies bedeute, dass für jeden Landkreis mit einer Inzidenz von mehr als 100 Corona-Infektionen auf 100 000 Einwohner die Notbremse gelte, dass also die Aufhebung von Einschränkungen im Einzelhandel wieder zurückgenommen werden müssten. Am 12. April wollen die Länderregierungschefs und die Bundeskanzlerin erneut über die Lage in der Pandemie beraten.