2. Bundesliga : Verrücktes Spiel: Darmstadt holt Punkt in Kaiserslautern

Kaiserslautern Darmstadt erlebt auf dem Betzenberg ein Wellenbad der Gefühle. Nach Führung und Rückstand steht am Ende ein Remis. Trainer Lieberknecht weiß nicht so recht, wie er den Auftritt bewerten soll.

Nach dem verrückten 3:3 von Darmstadt 98 beim 1. FC Kaiserslautern war Trainer Torsten Lieberknecht hin und her gerissen. „Es war ein wildes Spiel“, resümierte der 49-Jährige am Sonntagabend. „Nach den drei Gegentreffern war das 3:3 am Ende für uns dann moralisch gesehen eine Wahnsinnsgeschichte. Wir sind happy, dass wir noch den Ausgleich schießen konnten. So fahren wir mit einem Punkt nach Hause. Trotzdem müssen wir klar besprechen, dass wir eine 2:0-Führung so nicht aus der Hand geben dürfen.“