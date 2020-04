Verpuffung Ursache für Werkstattbrand mit Schwerverletztem

Krankenwagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/dpa/Symbolbild

Unkel Eine Verpuffung hat den Brand in einer Werkstatt im Landkreis Neuwied ausgelöst. Durch das Feuer war am Freitagabend eine Halle in Unkel zerstört worden. Bei einem Nebengebäude brannte darüber hinaus der Dachstuhl ab.

„Die Schadenshöhe dürfte bei über 150 000 Euro liegen“, sagte ein Sprecher der Polizei in Linz am Rhein am Sonntag. Bei dem Vorfall gab es zwei Verletzte, einer davon schwer. Am Freitag hatte die Feuerwehr noch von drei Opfern gesprochen.