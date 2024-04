Saarpfalz-Kreis Verpuffung beim Heimwerken: Kleidung von Senior fängt Feuer

St. Ingbert · Ein Senior hat beim Heimwerken eine Verpuffung ausgelöst und sich dabei verletzt. Der 72-Jährige habe am Samstagnachmittag in seinem Zuhause in St. Ingbert (Saarpfalz-Kreis) ersten Erkenntnissen nach mit Lackfarbe hantiert und gleichzeitig eine Flex bedient, sagte ein Polizeisprecher.

21.04.2024 , 08:32 Uhr

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. Foto: Monika Skolimowska/dpa/Symbolbild

Dabei sei es zur Verpuffung gekommen, wodurch die Kleidung des Mannes Feuer fing. Seine Frau löschte das Feuer und verletzte sich dabei leicht. Die beiden Verletzten wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Wohnhaus des Paares war laut Feuerwehr lediglich leicht verraucht. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt. Hier finden Sie alle aktuellen Meldungen aus dem Saarland. © dpa-infocom, dpa:240421-99-751983/2

(dpa)