Brände Verpackungsmaterial fängt Feuer: Küchenbrand

Kaiserslautern · In einem Mehrfamilienhaus in Kaiserslautern hat Verpackungsmaterial auf einem Herd ein Feuer verursacht. Das Material entzündete sich am Donnerstagabend und die Flammen griffen auf die Küche über, teilte die Polizei am Freitag mit.

19.05.2023, 11:40 Uhr

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Der Mann habe sich währenddessen sein Abendessen zubereitet und zunächst versucht, das Feuer selbst zu löschen. Da er es aber nicht schaffte, rief er die Feuerwehr und informierte die anderen Bewohner des Hauses. Die Einsatzkräfte löschten schnell den Brand und verhinderten einen Gebäudeschaden. Allerdings wurde laut Polizei die Wohnung beschädigt. Der Mann kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. © dpa-infocom, dpa:230519-99-748742/2

(dpa)