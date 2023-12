Wirtschaft Vernetzung und mehr Förderberatung mit Innovationsagentur

Mainz · Mit einer neuen Innovationsagentur sollen die Unternehmen in Rheinland-Pfalz stärker untereinander vernetzt und die Beratung für Fördermöglichkeiten verstärkt werden. „Die Innovationsagentur wird Lotse und Moderator zugleich sein“, sagte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) am Montag in Mainz zum Start der operativen Arbeit der Agentur mit mehr als 150 Teilnehmern.

Ziel sei auch, die Akteure aus Wirtschaft und Wissenschaft im Land zusammenzubringen und zu vernetzen. Die Gründung der Innovationsagentur ist ein wichtiges Vorhaben im Koalitionsvertrag der Ampelregierung. „Wir sind Wegweiser durch das Innovationsökosystem Rheinland-Pfalz, zu passenden Kooperationspartnern und Finanzierungsmöglichkeiten“, erklärte die Geschäftsführerin der Innovationsagentur, Sabine Mesletzky. Um die Innovationslandschaft in Rheinland-Pfalz effektiv zu unterstützen, sei ein ganzheitlicher Blick notwendig. Innovation bedeute nicht nur Technologie, sondern sei auch ein wichtiger Faktor für die Kreativbranche. „Auch hier wollen wir den Austausch stärken und das branchenübergreifend - nur im Netzwerk sind wir stark.“ Für den direkten und unkomplizierten Austausch zwischen den Akteuren hat die Innovationsagentur nach eigenen Angaben die Online-Plattform „LoftOS“ eingerichtet. Hier können Forschende, Start-ups und Unternehmen sowie Kammern, Verbände und Cluster Neuigkeiten austauschen oder Angebote und Gesuche einstellen. Darüber hinaus erhalten die Nutzer Informationen zu Fach- und Netzwerkveranstaltungen sowie Fördermöglichkeiten. Perspektivisch soll die Plattform das Innovationsgeschehen im Land abbilden, Cross-Innovation fördern und Kooperationen unterstützen. © dpa-infocom, dpa:231204-99-175647/3

