Afrikanische Schweinepest Vermutlich erste Fälle von Schweinepest in Rheinland-Pfalz

Rund um den Betrieb werde eine sogenannte Schutzzone in einem Radius von drei Kilometern sowie eine Überwachungszone (zehn Kilometer) eingerichtet - sie reicht bis nach Rheinland-Pfalz. In der Überwachungszone gelten starke Einschränkungen für den Handel mit Schweinen und Produkten aus Schweinefleisch sowie die Schlachtung. Der Handel mit lebenden Tieren wird grundsätzlich verboten. Auch Gülle, Mist und benutzte Einstreu dürften nicht aus der Zone verbracht werden. Schlachtprodukte dürfen nur noch in Deutschland vermarktet oder müssen für den Export erhitzt werden (Dosenware). In der Zone leben auf hessischer Seite laut Ministerium rund 3.500 Schweine.