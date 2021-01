Vermutlich älteste Burgkapelle am Mittelrhein entdeckt

Kamp-Bornhofen In der Burg Sterrenberg, einer der beiden sogenannten Feindlichen Brüder, ist nach Angaben von Experten die vermutlich älteste Burgkapelle am Mittelrhein entdeckt worden. Die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) sprach am Freitag in der mittelalterlichen Wehranlage oberhalb von Kamp-Bornhofen von einem „sensationellen Fund“.

Archäologen hatten hier laut dem Finanzministerium originale Putze und rötliche Farbfassungen sowie quadratische Bodenfliesen aus dem 14. Jahrhundert freigelegt. Zuvor sollte hier unter anderem eine schadhafte Mauer der Burg ausgebessert werden. Diese Arbeiten wurden für die archäologischen Grabungen in Schieferfelsen unterbrochen.

Ahnen kündigte einen Workshop mit Landschaftsplanern, Architekten und Archäologen für die zweite Jahreshälfte 2021 an, um Ideen für die Präsentation der Funde zu entwickeln. Innenminister Roger Lewentz (SPD), der in Kamp-Bornhofen wohnt, sagte, es gebe Überlegungen, die Burg Sterrenberg mit ihrer romanischen Kapelle mit einem neuen Fußweg mit dem Kloster Bornhofen zu verbinden. Dieses Ensemble könnte dann womöglich das geistige Zentrum der geplanten Bundesgartenschau (Buga) 2029 im Welterbe Oberes Mittelrheintal werden.