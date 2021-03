Vermisster nach Brand in Einfamilienhaus in Ravengiersburg

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Ravengiersburg Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Ravengiersburg (Rhein-Hunsrück-Kreis) wird der 64 Jahre alte Bewohner vermisst. „Es spricht einiges dafür, dass er sich in den Haus befunden hat“, sagte ein Sprecher der Polizei in Koblenz am Mittwoch.

Aktuell würden die Löscharbeiten noch laufen, die Brandstelle könne zunächst nicht betreten werden. Warum das Feuer in dem älteren Einfamilienhaus ausgebrochen ist, sei noch völlig unklar.