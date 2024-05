Notfälle Vermisste Zehnjährige lebend gefunden - Person festgenommen

Im Zusammenhang mit einem über mehrere Stunden vermissten zehnjährigen Mädchen aus Brakel in Ostwestfalen ist eine tatverdächtige Person festgenommen worden. Das Kind war am Mittwoch nach der Schule am Mittag nicht nach Hause gekommen, kurz darauf vermisst gemeldet und am Abend wieder „lebend aufgefunden“ worden, hatte die Polizei im Kreis Höxter in NRW in der Nacht zu Donnerstag zunächst ohne weitere Angaben berichtet. Das Mädchen sei im rund 80 Kilometer entfernten hessischen Fritzlar gefunden worden, ergänzten Polizei Bielefeld und die Staatsanwaltschaft Paderborn wenig später. „Dem Kind geht es den Umständen entsprechend gut.“