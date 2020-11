Vermisste Mädchen bei Familienangehörigen gefunden

Asbach Drei als vermisst gemeldete Schwestern aus Asbach im Kreis Neuwied sind am Montag in Bonn bei Familienangehörigen gefunden worden. Es gebe keine Hinweise auf das Vorliegen von Straftaten, teilte die Polizei in Neuwied mit.

