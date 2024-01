Landkreis Bad Kreuznach Vermeintlich Bewaffneter löst SEK-Einsatz aus

Pfaffen-Schwabenheim · Ein vermeintlich bewaffneter Mann hat in Pfaffen-Schwabenheim (Landkreis Bad Kreuznach) den Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei ausgelöst. Der 60-Jährige habe sich nach einem Streit mit einem anderen Mann in sein Haus zurückgezogen und behauptet, bewaffnet zu sein, sagte eine Sprecherin der Polizei in Bad Kreuznach.

12.01.2024 , 16:41 Uhr

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Schließlich habe er sich am Freitag gestellt und als unbewaffnet erwiesen, hieß es weiter. Zuvor habe es eine Auseinandersetzung zwischen dem 60-Jährigen und dem Hausmeister einer örtlichen Grundschule gegeben. Der Hausmeister wurde hierbei leicht verletzt. Das Gesundheitsamt sei eingeschaltet worden, es soll den 60-Jährigen begutachten. Gegen ihn läuft ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. Für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule habe zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden, hieß es weiter. © dpa-infocom, dpa:240112-99-587236/2

(dpa)