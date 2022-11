Geschichte : Verlust und Verantwortung: Mainz bekommt neuen Gedenkort

Mainz Hunderte von Menschen wurden von 1940 bis 1944 aus Mainz deportiert. Die Züge fuhren am damaligen Güterbahnhof ab. Die geplante Gedenkstätte soll auch den Blick auf die Täter richten.

Bislang findet das Gedenken an die NS-Deportationen in Mainz nur in Gedanken statt - inzwischen aber nehmen die Vorbereitungen für eine Gedenkstätte konkrete Gestalt an. Wenige hundert Meter von der Rampe auf dem damaligen Güterbahnhof entfernt ist der Platz dafür bereits vorbereitet. Dort soll ein Entwurf des Bildhauers Andreas Theurer umgesetzt werden, der im Ideenwettbewerb der Stadt 2017 den ersten Preis gewonnen hat.

Auf dem Güterbahnhof wurden die Züge für die Massendeportationen abgefertigt. Hunderte Frauen, Männer und Kinder aus Mainz wurden hier in Waggons gedrängt: etwa 100 in Mainz lebende Sinti am 16. Mai 1940, dann 468 jüdische Mainzer und Mainzerinnen am 26. März 1942, 453 weitere am 27. September 1942, 178 weitere drei Tage später sowie kleinere Gruppen bis Anfang 1944. Ziel der Züge waren die Lager Theresienstadt, Belzec, Sobibor und Auschwitz-Birkenau, zum Teil mit Zwischenstationen im Ghetto Piasko oder im Zuchthaus Hohenasperg bei Stuttgart. Nur wenige überlebten den Holocaust.