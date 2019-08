Verletzter Motorradfahrer flüchtet nach Unfall in Maisfeld

Ein Sanitäter vor einem Rettungswagen mit der Nummer des Notrufes. Foto: Jens Kalaene/Archivbild.

Mehren Nach einem Unfall mit seinem Motorrad ist ein Mann in Mehren verletzt in ein Maisfeld geflüchtet. Der 24-Jährige kam am Sonntagabend zunächst in einer Kurve von der Fahrbahn ab und blieb laut Angaben der Polizei dann regungslos liegen.

