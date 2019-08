Verletzter Hockenheimer OB sieht Verrohung der Gesellschaft

Hockenheim Der von einem Unbekannten schwer verletzte Oberbürgermeister Hockenheims, Dieter Gummer (SPD), sieht eine Verrohung der Gesellschaft. „Für mich ist klar, dass unsachlich geführte Debatten, falsche Behauptungen und eine aufwieglerische Sprache zur Verrohung beitragen“, betonte Gummer auf die Frage, ob die AfD einen Anteil an dieser Tendenz habe.

Gummer war am 15. Juli im Hof seines Hauses in Böhl-Iggelheim (Rheinland-Pfalz) angegriffen und niedergeschlagen worden. Der 67-Jährige erlitt Prellungen, Gehirnblutungen sowie einen Kieferbruch und wurde operiert. Gummer lag tagelang auf der Intensivstation und war vier Wochen in stationärer Behandlung. In drei Monaten müssten noch die beiden Titanplatten und die Verschraubungen an der Bruchstelle entfernt werden, erklärte Gummer. Körperlich sei er weitgehend wieder hergestellt. Allerdings fehle ihm die Erinnerung an die zwei Tage nach dem Angriff. Genesungswünsche aus der ganzen Republik hätten ihn und seine Familie sehr gefreut.