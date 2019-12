Verletzte bei Zusammenstoß von Schiffen auf dem Rhein

Speyer Im dichten Nebel kollidieren zwei Schiffe auf dem Rhein. Fast alle Verletzten können das Krankenhaus verlassen. Wie kam es zum Unfall?

Beim frontalen Zusammenstoß eines Fahrgastschiffes mit einem Tankschiff auf dem Rhein bei Speyer (Pfalz) sind den Behörden zufolge 20 Menschen verletzt worden. Bei dichtem Nebel sei das mit 139 Passagieren besetzte Schiff am späten Donnerstagabend mit dem Tanker kollidiert, teilte die Wasserschutzpolizei am Freitag mit.

Wie das Schweizer Unternehmen Thurgau Travel mitteilte, war die „MS Thurgau Prestige“ unterwegs in Richtung Frankfurt. „Zum Zeitpunkt der Havarie befanden sich 103 Gäste und rund 36 Besatzungsmitglieder an Bord.“ Ein Verletzter sei vom Notarzt direkt vor Ort versorgt worden, neun weitere Menschen wurden zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Davon seien acht wieder entlassen worden. Die Passagiere seien am Vormittag im Bus in die Schweiz zurück gefahren. Zum genauen Unfallhergang könnten derzeit keine Angaben gemacht werden, hieß es.