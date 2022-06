Bad Kreuznach : Verletzte bei Unfall wegen Übermüdung: Vierjährige im Auto

Hargesheim Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos in Hargesheim (Landkreis Bad Kreuznach) sind vier Menschen verletzt worden. Am Montag geriet eine 26-Jährige mit ihrer vierjährigen Tochter an Bord vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf auf gerader Strecke auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Dort stießen sie demnach frontal mit einem ihnen entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Bei dem Aufprall wurden die 26-Jährige und ihre Tochter verletzt. Die Insassen des anderen Autos, der 63 Jahre alte Fahrer und seine 57-jährige Beifahrerin, wurden ebenfalls verletzt und kamen in ein Krankenhaus.

Den Angaben zufolge leiteten die Beamten aufgrund von Übermüdungserscheinungen bei der Unfallverursacherin ein Strafverfahren ein und stellten ihren Führerschein sicher.

