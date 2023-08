Verkehr Verletzte bei Auffahrunfall mit mehreren Autos auf A6

Der 38-Jährige sei in seinem Wagen eingeklemmt worden und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Auch der 79 Jahre alte Fahrer des letzten Autos wurde der Polizei zufolge mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. In den Fahrzeugen hätten insgesamt elf Menschen gesessen. Die Fahrbahn in Richtung Mannheim musste vorübergehen voll gesperrt werden. Abschleppwagen, die vier Fahrzeuge wegbringen mussten, wurden wegen einer unzureichenden Rettungsgasse von der Polizei durch den Stau eskortiert.