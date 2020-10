Verleihung der Ehrendoktorwürde an Wolf Biermann verschoben

Koblenz/Landau Der Liedermacher und Lyriker Wolf Biermann (83) bekommt die Ehrendoktorwürde der Universität Koblenz-Landau voraussichtlich erst im kommenden Jahr verliehen. Der für nächsten Mittwoch (28.10.) in Koblenz geplante Festakt wurde wegen der sich ausbreitenden Corona-Pandemie abgesagt, wie die Universität am Donnerstag mitteilte.

Biermann wuchs in Hamburg auf und siedelte 1953 in die DDR über. Dort veröffentlichte er in den 1960er Jahren erste Lieder und Gedichte. Wegen seines Engagements gegen das SED-Regime verweigerte ihm die DDR 1976 nach Konzerten in der Bundesrepublik die Wiedereinreise.