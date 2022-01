Verleihung beim Filmfestival Max Ophüls Preis startet

Plakate weisen auf das 43. Filmfestival Max Ophüls Preis hin, das am Abend eröffnet wird. Foto: Oliver Dietze/dpa

Saarbrücken Mit der Preisverleihung geht am Mittwoch (19.30 Uhr) das 43. Filmfestival Max Ophüls Preis (MOP) in Saarbrücken zu Ende. Wegen der Corona-Pandemie fand es an zehn Tagen dezentral und hybrid statt. Das Publikum konnte in neun Kinos im Saarland und im Streaming-Angebot 80 Filme sehen, darunter 35 Uraufführungen.

Insgesamt werden 18 Preise im Wert von 118 500 Euro in den vier Wettbewerben Spielfilm, Dokumentarfilm, mittellanger Film und Kurzfilm vergeben. Darunter ist der mit 36 000 Euro dotierte Preis für den besten Spielfilm. Das MOP gilt als wichtigstes Festival für den jungen deutschsprachigen Film und steht für die Entdeckung junger Talente aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Zur letzten Präsenzveranstaltung vor zwei Jahren kamen rund 45 500 Besucher.

Die Preisverleihung wird wie schon im Vorjahr als reines Online-Event übertragen. Zur Aufzeichnung im Kulturzentrum KuBa in Saarbrücken werden neben Festivalleiterin Svenja Böttger und dem Künstlerischen Leiter Oliver Baumgarten auch Ministerpräsident Tobias Hans (CDU), Kulturdezernentin Sabine Dengel und Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) erwartet.

© dpa-infocom, dpa:220125-99-847910/1

(dpa)