Verkehrsunfall mit einem Toten: Prozess in Pirmasens beginnt

Pirmasens Knapp ein halbes Jahr nach einem Verkehrsunfall mit einem Toten und sechs Verletzten in Pirmasens beginnt am heutigen Donnerstag der Prozess gegen den mutmaßlichen Verursacher.

Dem Angeklagten wird vor dem Amtsgericht Pirmasens unter anderem fahrlässige Tötung sowie fahrlässige Körperverletzung in sechs Fällen vorgeworfen. Der Beschuldigte soll am 14. Juni nachts mit seinem Wagen in eine Gruppe vor einem Lokal in Pirmasens gefahren sein. Ein Mann starb.