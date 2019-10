Verkehrsminister verkünden Ergebnisse ihrer Herbsttagung

Frankfurt/Main Am Frankfurter Flughafen beraten seit Mittwoch die Verkehrsminister der Länder über die Mobilität der Zukunft. Heute wollen sie die Ergebnisse präsentieren. Themen der zweitägigen Herbstkonferenz waren unter anderem die Stärkung des Bahnverkehrs, Investitionen in den Radverkehr, Sicherheit im Straßenverkehr, Lärmreduzierung, Luftreinhaltepläne und Klimaschutz.

Den Vorsitz der Verkehrsministerkonferenz hat in diesem Jahr die saarländische Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD). Als Gast war bei der Herbsttagung in Frankfurt auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) dabei. Gastgeber war der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne). Rehlinger und Al-Wazir hatten schon zum Auftakt am Mittwoch bei mehreren Themen aufs Tempo gedrückt.