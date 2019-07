Verkehrsmeister überwacht Straßenbahnen unterirdisch

Ludwigshafen Der pfälzische Verkehrsmeister Thomas Sachs hat einen der wohl ungewöhnlichsten Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz - und trauert dem baldigen Verlust des Ortes bereits jetzt nach. „Da ist schon Wehmut.

Alles zurückzulassen, fällt nicht leicht“, sagt der 36-jährige Mitarbeiter der Rhein-Neckar-Verkehrs GmbH (rnv) in Ludwigshafen. Sachs sitzt 24 Meter unter der Erde in einem Stellwerk unter der Industriestadt am Rhein und überwacht von dort aus - im Schichtdienst mit Kollegen - die Straßenbahnen auf der Erde über ihm.