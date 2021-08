Verkehrskontrolle: Polizei entdeckt 30 Kilogramm Marihuana

Marihuana liegt in einem Gefäß. Foto: Allyse Pulliam/ZUMA Wire/dpa/Symbolbild

Olzheim Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei eine Tasche mit rund 30 Kilogramm Marihuana gefunden. Während der Überprüfung des Wagens in Olzheim (Eifelkreis Bitburg-Prüm), in dem zwei 52 und 55 Jahre alte Männer saßen, entdeckten die Beamten die Tasche mit den Drogen im Kofferraum, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die beiden Beschuldigten wurden bei dem Vorfall am Dienstagabend festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft.