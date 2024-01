Winterwetter Verkehrschaos auf der A3: Schnee sorgt für Stillstand

Neustadt/Bad Honnef · Auf der A3 im nördlichen Rheinland-Pfalz hat das Winterwetter am Mittwochabend für Stillstand gesorgt. Besonders zwischen den Anschlussstellen Bad Honnef/Linz und Neustadt/Wied kam der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen zum Erliegen, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte.

18.01.2024 , 05:55 Uhr

Auf der Autobahn A3 hat sich aufgrund starken Schneefalls bei Neustadt/Wied in beiden Fahrtrichtungen ein Stau gebildet. Foto: Thomas Frey/dpa

Es hätten sich kilometerlange Staus gebildet. Tagsüber sei die Lage noch entspannt gewesen, habe sich aber aufgrund des anhaltenden Schneefalls am Abend verschlechtert. Autofahrer wurden dringend gebeten, die A3 zu meiden. Lkw-Fahrer sollen auf den Standstreifen ausweichen, um Streufahrzeugen Platz zu machen. Am frühen Donnerstagmorgen teilte die Polizei mit, dass sich der Stau auf der A3 aufgelöst habe. Einige Lkw seien noch auf den Standstreifen, es blockierten aber keine Fahrzeuge mehr die Fahrbahn. Auch die Versorgung der Menschen im Stau sei nicht mehr notwendig. © dpa-infocom, dpa:240118-99-655263/2

(dpa)