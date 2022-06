9-Euro-Ticket : Verkehrsbetriebe gewappnet fürs Pfingstwochenende

Fahrgäste steigen auf einem Bahnsteig am Bahnhof aus einem Regionalzug. Foto: Stefan Sauer/dpa

Mainz Wie voll werden die Züge am Pfingstwochenende durch das neue 9-Euro-Ticket? Zumindest punktuell könnte es auf beliebten Ausflugsstrecken eng werden.

Verkehrsbetriebe in Rheinland-Pfalz sehen sich nach der Einführung des 9-Euro-Tickets gut auf das lange Pfingstwochenende vorbereitet. „Was rollen kann, das rollt“, sagte am Freitag eine Sprecherin des Eisenbahnunternehmen Vlexx aus Mainz mit Blick auf die bereit gestellten Fahrzeuge. Auch das Personal sei entsprechend eingeplant.

Die Deutsche Bahn meldete am Freitag einen „normalen Betriebsstart“. Die Auslastung der Züge für die kommenden Tage sei nur schwer vorherzusagen, teilte eine Bahnsprecherin mit. Es werde je nach Wetter aber mit mehr Freizeit- und Ausflugsfahrten gerechnet. Auch der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) ging auf schnellen Regional-Express-Linien sowie auf Strecken in Ausflugsregionen von einer höheren Nachfrage aus. Kunden sollten daher laut Empfehlung der Deutschen Bahn möglichst Fahrten mit längeren Umsteigezeiten wählen und sich am Bahnsteig auf die volle Länge des Zuges verteilen.