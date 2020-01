Verkehrsbehinderungen durch Traktorendemo erwartet

Ein Mitarbeiter von Schott hält eine biegsame, ultradünne Glasscheibe in seinen Händen. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Archiv.

Mainz Auf den Straßen in Mainz wird es am Freitag (17. Januar) voraussichtlich zwischenzeitlich eng werden. Gleich zwei Demonstrationen sind für diesen Tag angesetzt: eine Traktoren-Kette von Landwirten und ein Protestzug der „Fridays for Future“-Bewegung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Natürlich wird es zu Verkehrsbehinderungen kommen“, schätzte ein Polizeisprecher am Donnerstag die Lage ein. Das werde aber immer nur punktuell passieren. „Als Polizeipräsidium Mainz erwarten wir keinen totalen Kollaps.“ Die Traktoren würden innerhalb der Stadt so weit wie möglich an der anderen Demonstration vorbei geführt. „Es ist kein Rosenmontagszug und auch da kriegen wir die Verkehrsbelastung hin.“

Die Landwirte wollen von Mainz-Lerchenberg aus mit einer Traktorenkette über Wörrstadt nach Alzey und von dort aus Richtung Bockenheim in der Pfalz ziehen. Die Traktorkette wird laut Polizei über Landstraßen fahren. Auch dort sei entsprechend mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Veranstalter ist die Organisation „Land schafft Verbindung“ (LsV). Sie erwartet nach eigenen Angaben 1000 bis 2000 Fahrzeuge. Die Bauern demonstrieren gegen die aus ihrer Sicht schwierigen Rahmenbedingungen in der Landwirtschaft.