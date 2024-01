Bundesweite Protestwoche Verkehrsbehinderungen bei Bauernprotesten am Montag

Mit Traktoren-Sternfahrten, Blockaden von Autobahnauffahrten und Kundgebungen wollen am Montag rund 10.000 Landwirte in Rheinland-Pfalz gegen die Sparpläne der Bundesregierung demonstrieren. Autofahrer im gesamten Bundesland müssen sich nach Einschätzung der Polizei vom frühen Morgen an auf erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen.