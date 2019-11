Verkehr auf neuer Hochmoselbrücke „läuft tadellos“

Zeltingen-Rachtig Nach der Eröffnung der neuen Hochmoselbrücke rollt der Verkehr: „Es läuft tadellos“, sagte der Bauaufseher beim Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Christoph Schinhofen, am Freitag bei Zeltingen-Rachtig.

Die Brücke ist Teil einer neuen, rund 25 Kilometer langen Strecke (B50 neu) zwischen dem Autobahnkreuz Wittlich in der Eifel und dem Anschluss an die alte B50 bei Longkamp im Hunsrück. Sie ist jetzt durchgängig befahrbar. Die Brücke ist bundesweit die zweithöchste - nach der Kochertalbrücke (maximal 185 Meter) in Baden-Württemberg. Der „Hochmoselübergang“ schafft eine direkte Straßenverbindung zwischen dem Rhein-Main-Gebiet und den Nordseehäfen in Belgien und den Niederlanden.