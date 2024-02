Unternehmen Verkauf von ZF-Sicherheitstechnik wird konkreter

Die Sparte machte 2022 rund ein Zehntel des gesamten ZF-Umsatzes von rund 43,8 Milliarden Euro aus. Rund 20 Prozent der fast 165.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zulieferers waren 2022 in dem Bereich beschäftigt. In Deutschland gibt es vier Standorte in Alfdorf, Aschaffenburg, Aschau und Laage. Zuletzt hatten Arbeitnehmervertreter vor einem großen Stellenabbau bei dem Zulieferer gewarnt.