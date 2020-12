Verirrtes Reh beschäftigt die Polizei

Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB

Römerberg/Speyer Ein verirrtes Reh in einem Wohngebiet hat die Polizei in Römerberg (Rhein-Pfalz-Kreis) auf Trab gehalten. Anwohner hatten das Tier am Dienstag beobachtet und die Polizei verständigt, wie diese am Mittwoch in Speyer mitteilte.

