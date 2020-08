Verhandlung der Ehrmann-Klage gegen 1. FCK am Freitag

Kaiserslautern Nach monatelanger Verzögerung kommt es im Streit zwischen dem Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern und Ex-Torwarttrainer Gerry Ehrmann am kommenden Freitag (12.30 Uhr) zum Gütetermin vor dem Arbeitsgericht.

Wegen der Coronavirus-Pandemie ist die Verhandlung, die ursprünglich schon am 12. Mai stattfinden sollte, nicht öffentlich. Dies teilte das Gericht in Kaiserslautern am Montag mit.