Verkehr Vergünstigtes Deutschlandticket bald für einige Studenten

Die ersten rheinland-pfälzischen Hochschulen werden ein rabattiertes Deutschlandticket für Studierende bereits in diesem Sommersemester anbieten. Die Universität Trier, die Hochschule Trier samt des Umwelt-Campus in Birkenfeld und die Johannes Gutenberg-Universität in Mainz zählten bundesweit zu den ersten Standorten für das Angebot, teilten das Mobilitäts- und das Wissenschaftsministerium in Mainz am Mittwoch mit. Andere Standorte wollten zum Wintersemester 2024/25 nachziehen.