Vergessener Koffer in Zug sorgt für Polizeieinsatz

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Illustration

Cochem Ein herrenloser Koffer in einem Regionalexpress hat am Dienstagabend in Cochem (Kreis Cochem-Zell) für einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein Zugbegleiter fand das Gepäckstück mit einem Aufkleber „Nicht mitnehmen!

!!“ in einem Gepäckfach, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Der Zug sei daraufhin geräumt und der Bahnhof Cochem teilweise gesperrt worden.

In dem Koffer befanden sich demnach nur Utensilien des täglichen Bedarfs. Der Besitzer des Koffers sei gefunden worden. Er hatte den Koffer laut Sprecher im Zug vergessen. Die Fahrgäste konnten ihre Fahrt nach dem Einsatz fortsetzen. Auf elf Zugverbindungen sei es zu Verspätungen gekommen.