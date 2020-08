Vergessene Kerze führt zu Wohnungsbrand: Drei Verletzte

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt durch die Innenstadt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Kronweiler Vermutlich eine vergessene brennende Kerze hat einen Wohnungsbrand in Kronweiler im Landkreis Birkenfeld ausgelöst. Eine Frau und ihre beiden Kinder erlitten bei dem Feuer am Samstagabend Rauchgasvergiftungen und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

