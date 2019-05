Vergabeverfahren für Hubschrauber kann weitergehen

Mainz Das wegen eines gerichtlichen Antrags gestoppte Vergabeverfahren für einen Rettungshubschrauber in der Westpfalz kann weitergehen. Das Verwaltungsgericht Mainz habe den Antrag der DRF Luftrettung, der sich gegen gewisse Bedingungen der Ausschreibung gerichtet hatte, zurückgewiesen, teilte das rheinland-pfälzische Innenministerium am Donnerstag in Mainz mit.

Die DRF hatte nach früheren Angaben EU-Vorschriften nicht berücksichtigt gesehen - der Auffassung folgten die Richter nach Angaben des Ministeriums nicht.