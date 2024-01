Kriminalität Verfolgungsjagd und Festnahmen nach Einbruch

Koblenz/Villiprott · Nach einer Verfolgungsfahrt im Norden von Rheinland-Pfalz hat die Polizei zwei Einbrecher in Nordrhein-Westfalen festgenommen. Wie das Polizeipräsidium Koblenz am Dienstag mitteilte, waren die beiden Männer am Montagabend bei einem Einbruch in ein Haus in Münstermaifeld (Landkreis Mayen-Koblenz) vom Eigentümer überrascht worden.

16.01.2024 , 08:20 Uhr

Ein Mann trägt Handschellen. Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration

Das Trio sei mit einem Auto vom Tatort geflüchtet, das später bei der Fahndung auf einer Autobahn entdeckt worden sei. Der Fahrer habe sich der Kontrolle entzogen und sei mit hohem Tempo Richtung Nordrhein-Westfalen weitergefahren. Nach einem Unfall bei Villiprott (Rhein-Sieg-Kreis) seien die drei Insassen zu Fuß geflüchtet. Einsatzkräfte der Polizei aus Rheinland-Pfalz und NRW konnten schließlich mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers die zwei mutmaßlichen Täter in einem Waldgebiet festnehmen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Fahndung nach dem flüchtigen dritten Verdächtigen blieb zunächst erfolglos. Bei den Festgenommenen handelt es sich laut Polizei um zwei Männer aus Nordrhein-Westfalen im Alter von 31 und 38 Jahren. © dpa-infocom, dpa:240116-99-628240/2

