Polizei Verfolgungsjagd über die Autobahn endet mit zwei Festnahmen

Eine Verfolgungsjagd über die Autobahn im Kreis Mayen-Koblenz hat zu zwei Festnahmen geführt. In dem Wagen habe die Polizei in der Nacht zum Montag Wertgegenstände gefunden, die auf eine Straftat hindeuten, teilte die Polizei in Koblenz mit. Das Auto mit mehreren Insassen war zuvor in Mayen vor einer Polizeikontrolle davongefahren, wie es hieß. Der Wagen flüchtete demnach über die Autobahn, touchierte an einer Ausfahrt zwei Leitpfosten und kam schließlich zum Stehen. Die Polizei habe vor Ort einen Mann festgehalten, zwei andere Personen seien zu Fuß davongelaufen. Einer von ihnen sei daraufhin auf einem Parkplatz gefasst worden, der Dritte entkam.