Festnahme Verfolgungsfahrt endet in St. Ingbert

Zeugen haben der Polizei nach einer Verfolgungsjagd zur Festnahme eines flüchtigen Autofahrers verholfen. Der 27-Jährige sei am späten Sonntagabend zunächst vor einer Zollkontrolle auf der Autobahn 6 bei Kaiserslautern davongefahren, sage ein Polizeisprecher am Montag. Nachdem er den verfolgenden Beamten zunächst entkommen sei, habe er den Wagen in St. Ingbert abgestellt und sei mit seinem Beifahrer zu Fuß davongelaufen, hieß es in einer Mitteilung.