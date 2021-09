Verfolgungsfahrt endet an Leitplanke

Neunkirchen Ein 23 Jahre alter Mann hat sich in der Nacht zum Dienstag im Saarland mit seinem Wagen über mehr als 50 Kilometer eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Eine Streifenwagenbesatzung habe das Auto in Neunkirchen kontrollieren wollen, als der Fahrer Gas gab und davonfuhr, teilte die Polizei mit.

Dabei habe er mit dem nicht zugelassenen Wagen auf bis zu 180 Stundenkilometer beschleunigt. Die Flucht endete in einer Baustelle in Rehlingen bei einem Unfall an einer Leitplanke.