Extremismus Verfassungsschutz warnt vor „Misch-Szenen“ und Attacken

Er spielt nach Einschätzung von Ebling und May in Rheinland-Pfalz keine so große Rolle wie etwa in Sachsen, wo es am Wochenende in Leipzig bei einer Demonstration einen Gewaltausbruch gegeben hat. Dem linksextremistischen Spektrum zwischen Westerwald und Südpfalz wurden 2022 rund 500 Menschen zugeordnet, 20 weniger als 2021. Gleich blieb die Zahl der vermuteten 120 Gewaltorientierten. Die Zahl der registrierten, linksextremistisch motivierten Straftaten sank von 140 im Jahr 2021 auf 79 im vergangenen Jahr, die der Gewalttaten stieg von vier 2021 auf acht im Jahr 2022. Man sehe keinen Einfluss von Linksextremisten auf die Klimaschutz-Bewegung in Rheinland-Pfalz.