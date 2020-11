Verfahren gegen Corona-Verordnung: Baumesse darf stattfinden

Mainz/Bad Dürkheim Die Zahl der Verfahren beim Verwaltungsgericht in Mainz gegen die neue Corona-Verordnung der Landesregierung steigt weiter. Am Donnerstag berichtete das Verwaltungsgericht von neun Klagen und 17 Eilverfahren.

Zudem ist am Donnerstag ein Eilverfahren entschieden worden: Die Baumesse in Bad Dürkheim darf unter Schutzmaßnahmen stattfinden. Durch ein generelles Verbot werde der Messebetreiber im Vergleich zu Betreibern von Möbelhäusern oder Einkaufszentren ungleich behandelt, hieß es in dem Beschluss des Verwaltungsgerichts. „Es war unser vorderstes Anliegen, die Rechtmäßigkeit der von uns als willkürlich empfundenen Einschränkungen infrage zu stellen“, teilte der Messebetreiber auf seiner Homepage mit. „Dies waren wir Ausstellern, Besuchern und unseren Mitarbeitern schuldig.“