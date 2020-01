Verfahren dürfte beim BGH landen: Blitzer bleiben in Betrieb

Koblenz/Mainz Das mit Spannung erwartete Blitzerurteil der rheinland-pfälzischen Verfassungsrichter bringt zweierlei: Voraussichtlich wird höchstrichterlich in Karlsruhe entschieden. Noch wichtiger für Autofahrer: Die Blitzgeräte, um die es ging, bleiben in Betrieb.

Der rheinland-pfälzische Rechtsstreit um die Verwertbarkeit von Blitzerdaten dürfte beim Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe landen und höchstrichterlich entschieden werden. Der Verfassungsgerichtshof (VGH) Rheinland-Pfalz in Koblenz entschied in einem am Freitag veröffentlichten Urteil, dass der Fall zunächst zurück zum Oberlandesgericht Koblenz muss. Dort wurde nach Auffassung des VGH nicht angemessen damit umgegangen. Das Innenministerium begrüßte das VGH-Urteil, das sich in gewisser Weise von dem spektakulären saarländischen Blitzer-Urteil distanzierte. Fazit: In Rheinland-Pfalz bleiben die Blitzgeräte, um die es ging, in Betrieb.