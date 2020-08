Vereinzelte Unwetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Offenbach Die Gewittergefahr bleibt zunächst - zur Mitte der Woche klingen die Unwetter dann allmählich ab.

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland dürfte sich die Wetterlage in den nächsten Tagen beruhigen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte, wird es am Dienstag zunächst teils heiter. Im Tagesverlauf können zunehmende Quellwolken zwar Schauer und Gewitter mit sich bringen, es komme aber nur noch ganz vereinzelt zu Starkregen.