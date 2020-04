Vereinzelt Verstöße gegen Corona-Auflagen: Lage „ruhig“

Polizei fährt Streife am Rheinufer. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Die Polizei in Rheinland-Pfalz hat den Menschen im Land am Wochenende einen insgesamt „verantwortungsvollen“ Umgang mit den Corona-Auflagen attestiert. Die Lage sei ruhig, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Mainz am Sonntag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa