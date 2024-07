Polizei und US-Streitkräfte Vereinbarung mit US-Militär soll Region sicherer machen

Das Polizeipräsidium Westpfalz und die Kaiserslautern Military Community (KMC) sind künftig in einer Sicherheitspartnerschaft verbunden. Ziel des bei der Polizei Rheinland-Pfalz bislang einmaligen Ansatzes sei, Verstöße im Zusammenhang mit Alkohol und Drogen am Steuer in der Region zu reduzieren und zu verhindern, teilte das Innenministerium in Mainz mit. Dazu unterzeichneten Ressortchef Michael Ebling (SPD) und US-Generalmajor und KMC-Kommandeur Paul D. Moga eine Vereinbarung.